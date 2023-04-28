Посол США: Россия допустила просчет на Украине

По ее словам, Москва ожидала, что украинцы будут приветствовать вошедшие войска, чего они не сделали. Дипломат заявила, что украинцы ответили сопротивлением. «Мы видим, что украинцы демонстрируют волю к борьбе и защите своей страны», — заявила Трейси.

Также посол заявила, что отношения США и России достигли одной из низших точек, сообщает «Радиоточка НСН».

