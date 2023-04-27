Посол США Трейси назвала термин «англосаксы» средневековым

Трейси заявила, в термине есть «что-то средневековое».

«Я не удивлюсь, если скоро услышу про варягов», - сказала американский посол.

Она отметила, что США являются многонациональным государством. В Соединенных Штатах живут представители всех стран мира, добавила она.

Трейси заверила, что в Вашингтоне не рассматривают россиян как врагов. Дипломат подчеркнула, что США не хотят отменить Россию и ее народ, передает «Радиоточка НСН».

