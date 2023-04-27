Посол США Трейси назвала термин «англосаксы» средневековым
Посол США в России Линн Трейси выразила удивление наличию термина «англосаксы» в обновленной Концепции внешней политики РФ. Дипломат дала интервью изданию «Коммерсант».
Трейси заявила, в термине есть «что-то средневековое».
«Я не удивлюсь, если скоро услышу про варягов», - сказала американский посол.
Она отметила, что США являются многонациональным государством. В Соединенных Штатах живут представители всех стран мира, добавила она.
Трейси заверила, что в Вашингтоне не рассматривают россиян как врагов. Дипломат подчеркнула, что США не хотят отменить Россию и ее народ, передает «Радиоточка НСН».
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