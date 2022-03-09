Посол США рекомендовал американцам немедленно уехать из России
Посол США в РФ Джон Салливан призвал американских граждан, которые находятся на территории России, уехать сейчас или продумать план, как они смогут обходиться без помощи посольства.
По его словам, правительство РФ может закрыть посольство.
«Если вы думаете об отъезде, если вы можете уехать, уезжайте сейчас», - приводит РИА Новости слова Салливана.
Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале военной операции на Украине, назвав ее целью «демилитаризацию» и «денацификацию». Как отмечал политолог Марат Баширов в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН», президент Украины Владимир Зеленский возможно и хотел бы договориться с Россией по ключевым вопросам для завершения военной спецоперации, но Запад не позволит ему это сделать.
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