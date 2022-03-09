Посол США рекомендовал американцам немедленно уехать из России

По его словам, правительство РФ может закрыть посольство.

«Если вы думаете об отъезде, если вы можете уехать, уезжайте сейчас», - приводит РИА Новости слова Салливана.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале военной операции на Украине, назвав ее целью «демилитаризацию» и «денацификацию». Как отмечал политолог Марат Баширов в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН», президент Украины Владимир Зеленский возможно и хотел бы договориться с Россией по ключевым вопросам для завершения военной спецоперации, но Запад не позволит ему это сделать.

