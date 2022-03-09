Посольство РФ в США потребовало прекратить «гонения» на россиян

Ранее американская сторона обвинила председателя Координационного совета организаций российских соотечественников (КСОРС) в США Елену Брэнсон в нелегальной работе иностранным агентом в пользу России, а также в сговоре с целью мошенничества с визами, пишет Газета.ру.

«Выдвинутые претензии возмутительны и абсолютно необоснованны. Это элемент широкомасштабной антироссийской кампании, которая напоминает "охоту на ведьм" в худших традициях маккартизма», — говорится в заявлении в Telegram-канале дипмиссии.

Как отметили в посольстве, преследование Брэнсон — враждебная акция, а власти Соединенных Штатов пытаются отказать выходцам из РФ в праве поддерживать связь со своей страной и принимать участие в сохранении культурного и языкового наследия, отмечает РЕН ТВ.

Дипмиссия потребовала прекратить гонения на россиян и дать им возможность «свободно говорить на родном русском языке, поддерживать контакты с Родиной, реализовывать культурные и исторические проекты».





