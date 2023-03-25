Посол: Россия работает над открытием посольства в Буркина-Фасо

«Вопрос о возобновлении деятельности посольства в Уагадугу находится в разработке. Мы работаем по данному вопросу... Мы все должны быть оптимистами, и я как посол ... настроен оптимистически, что это все-таки произойдет», — указал дипломат.

Салтыков пояснил, что это отвечает стратегическому курсу Москвы на развитие отношений со странами Африки.

Посол напомнил, что в 1992 году Россия закрыла дипмиссию в Буркина-Фасо из-за финансовых обстоятельств, но с тех пор стороны не прекращали работу по развитию двусторонних отношений . По словам Салтыкова, страны ведут диалог в переписке и обмениваются визитами дипломатов.

