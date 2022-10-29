СМИ: В Буркина-Фасо на антифранцузской акции призвали развивать отношения с Россией

Митинг прошел в столице республики Уагадугу. Протестующие собрались у посольства Франции и выкрикивали лозунги «Франция, убирайся!» и «Франция нам надоела». Также участники митинга передали во французское диппредставительство письмо с требованием к Парижу покинуть Буркина-Фасо в течение 72 часов.

По данным AFP, некоторые демонстранты размахивали российскими флагами и призывали власти страны развивать отношения с Москвой. По словам одного из протестующих, «люди хотят идти с Россией».

