СМИ: В Буркина-Фасо на антифранцузской акции призвали развивать отношения с Россией

Несколько сотен человек провели в Буркина-Фасо демонстрацию против присутствия Франции, призывая развивать отношения с Россией. Об этом сообщает Agence France-Presse.

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Митинг прошел в столице республики Уагадугу. Протестующие собрались у посольства Франции и выкрикивали лозунги «Франция, убирайся!» и «Франция нам надоела». Также участники митинга передали во французское диппредставительство письмо с требованием к Парижу покинуть Буркина-Фасо в течение 72 часов.

По данным AFP, некоторые демонстранты размахивали российскими флагами и призывали власти страны развивать отношения с Москвой. По словам одного из протестующих, «люди хотят идти с Россией».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РоссияФранцияАфрика
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