СМИ: В Буркина-Фасо на антифранцузской акции призвали развивать отношения с Россией
Несколько сотен человек провели в Буркина-Фасо демонстрацию против присутствия Франции, призывая развивать отношения с Россией. Об этом сообщает Agence France-Presse.
Митинг прошел в столице республики Уагадугу. Протестующие собрались у посольства Франции и выкрикивали лозунги «Франция, убирайся!» и «Франция нам надоела». Также участники митинга передали во французское диппредставительство письмо с требованием к Парижу покинуть Буркина-Фасо в течение 72 часов.
По данным AFP, некоторые демонстранты размахивали российскими флагами и призывали власти страны развивать отношения с Москвой. По словам одного из протестующих, «люди хотят идти с Россией».
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