Посол: Россия никогда не была врагом США

Москва и Вашингтон никогда не были врагами, но сложившаяся ситуация на политической арене напоминает против России войну. Об этом заявил посол Анатолий Антонов во время возложения венка к могиле посла Российской империи Александра Бодиско.

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"Мы никогда не были врагами с США. Все, что мы хотим - нормальных отношений, мироустройства на основе принципов неделимости безопасности, чтобы уважались каждые государства, и не было первых и вторых", - сказал посол во время возложения венка к могиле посла Российской империи Александра Бодиско.

Антонов отметил, что на сегодняшний день российские дипломаты работают в непростое время, "в ситуации когда против нас развязана настоящая война". По его мнению, По его словам, сторонам следует выстраивать отношения "на справедливой, равноправной основе как этого требует устав ООН и который сейчас пытаются подорвать наши западные коллеги, навязывая миру не универсально применимое международное право, а свои собственные правила".

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что планы Запада по изоляции России потерпели фиаско. Об этом сообщает НСН.

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ФОТО: РИА Новости/Михаил Тургиев
ТЕГИ:ДипломатияАнатолий Антонов
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