Бывший помощник Ельцина рассказал о его переговорах с Клинтоном

Россия и США работали над тем, чтобы лишить Украину ядерного оружия, и пытались создать надежные гарантии безопасности. Об этом заявил бывший помощник по международным делам первого российского президента Бориса Ельцина Дмитрий Рюриков.

В рассекреченных документах в США Ельцин называл Украину «главным дестабилизирующим фактором»

При этом он отметил, что сотрудничество между Москвой и Вашингтоном нельзя было назвать тесным, скорее это были нормальные рабочие отношения, направленные на обеспечение мировой безопасности.

Ранее национальный архив США раскрыл содержание переговоров бывшего американского президента Билла Клинтона и Бориса Ельцина. В частности, Клинтон обещал создать самое тесное из возможных сотрудничество США и России. Об этом сообщило агентство НСН.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Владимир Родионов
ТЕГИ:ПереговорыБилл КлинтонБорис Ельцин
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры