Бывший помощник Ельцина рассказал о его переговорах с Клинтоном
Россия и США работали над тем, чтобы лишить Украину ядерного оружия, и пытались создать надежные гарантии безопасности. Об этом заявил бывший помощник по международным делам первого российского президента Бориса Ельцина Дмитрий Рюриков.
При этом он отметил, что сотрудничество между Москвой и Вашингтоном нельзя было назвать тесным, скорее это были нормальные рабочие отношения, направленные на обеспечение мировой безопасности.
Ранее национальный архив США раскрыл содержание переговоров бывшего американского президента Билла Клинтона и Бориса Ельцина. В частности, Клинтон обещал создать самое тесное из возможных сотрудничество США и России. Об этом сообщило агентство НСН.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru