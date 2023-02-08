Бывший помощник Ельцина рассказал о его переговорах с Клинтоном

При этом он отметил, что сотрудничество между Москвой и Вашингтоном нельзя было назвать тесным, скорее это были нормальные рабочие отношения, направленные на обеспечение мировой безопасности.

Ранее национальный архив США раскрыл содержание переговоров бывшего американского президента Билла Клинтона и Бориса Ельцина. В частности, Клинтон обещал создать самое тесное из возможных сотрудничество США и России. Об этом сообщило агентство НСН.

