Лавров заявил, что планы Запада по изоляции России потерпели фиаско

По его словам, Москва ведёт диалог «с мировым большинством». Министр уточнил, что это государства Евразии, Азиатско-Тихоокеанского региона и Ближнего Востока, а также Африки и Латинской Америки, «которые руководствуются прежде всего коренными национальными интересами».

«Сегодня можно утверждать, что планы Запада по изоляции России, по окружению нас санитарным кордоном, потерпели фиаско», - резюмировал министр.

Ранее Лавров заявил, что США и страны Европы стремятся восстановить колониальную зависимость Африки, требуя от африканских стран не сотрудничать с Россией, сообщает RT.

