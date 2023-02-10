Лавров заявил, что планы Запада по изоляции России потерпели фиаско
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что «антироссийская вакханалия», которую подняли США, Великобритания и Евросоюз, не мешает России укреплять отношения добрососедства, сообщает РИА Новости.
По его словам, Москва ведёт диалог «с мировым большинством». Министр уточнил, что это государства Евразии, Азиатско-Тихоокеанского региона и Ближнего Востока, а также Африки и Латинской Америки, «которые руководствуются прежде всего коренными национальными интересами».
«Сегодня можно утверждать, что планы Запада по изоляции России, по окружению нас санитарным кордоном, потерпели фиаско», - резюмировал министр.
Ранее Лавров заявил, что США и страны Европы стремятся восстановить колониальную зависимость Африки, требуя от африканских стран не сотрудничать с Россией, сообщает RT.
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