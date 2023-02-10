Лавров заявил, что планы Запада по изоляции России потерпели фиаско

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что «антироссийская вакханалия», которую подняли США, Великобритания и Евросоюз, не мешает России укреплять отношения добрососедства, сообщает РИА Новости.

Сергей Лавров получил степень командора национального ордена Мали

По его словам, Москва ведёт диалог «с мировым большинством». Министр уточнил, что это государства Евразии, Азиатско-Тихоокеанского региона и Ближнего Востока, а также Африки и Латинской Америки, «которые руководствуются прежде всего коренными национальными интересами».

«Сегодня можно утверждать, что планы Запада по изоляции России, по окружению нас санитарным кордоном, потерпели фиаско», - резюмировал министр.

Ранее Лавров заявил, что США и страны Европы стремятся восстановить колониальную зависимость Африки, требуя от африканских стран не сотрудничать с Россией, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
ТЕГИ:РоссияЗападПолитикаМИД РФСергей Лавров
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