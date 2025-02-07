Посол: Россия не поддастся на уловки о заморозке конфликта на Украине

По его словам, когда на Западе видят, что рушится фронт на Украине, то желают «заморозить боевые действия, разместить там свои контингенты и начать перевооружение украинских войск».

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что России важно достичь своих целей в конфликте на Украине, его «заморозка» не подойдет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

