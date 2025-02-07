Посол: Россия не поддастся на уловки о заморозке конфликта на Украине
Москва не поддастся на уловки западных стран, которые хотят заморозить боевые действия на Украине с целью перевооружить Киев, сообщает РИА Новости со ссылкой на посла России во Франции Алексея Мешкова.
По его словам, когда на Западе видят, что рушится фронт на Украине, то желают «заморозить боевые действия, разместить там свои контингенты и начать перевооружение украинских войск».
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что России важно достичь своих целей в конфликте на Украине, его «заморозка» не подойдет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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