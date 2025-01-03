В СВР заявили, что Запад не исключает скорый обвал обороны ВСУ
Запад допускает скорый обвал обороны украинских войск. Об этом сообщили в пресс-бюро Службы внешней разведки России.
По ее данным, в политэлитах на Западе отмечают снижение способности украинской армии противостоять натиску Вооруженных сил РФ.
«Не исключается скорый обвал обороны ВСУ», — подчеркнули в спецслужбе.
В СВР указали, что уходящая администрация президента США Джо Байдена стремится не допустить такого сценария, делая упор на поставки все более совершенного вооружения, в том числе ракетных систем повышенной дальности. В то же время американские власти требуют от Украины снизить возраст мобилизации до 18 лет. Киев подготовил соответствующее решение и примет его в ближайшее время.
Ранее в СВР заявили, что Запад намерен заморозить конфликт на Украине для перевооружения Киева и попытки добиться реванша, напоминает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Пять человек пострадали в ДТП с автобусом в Тюменской области
- Главы МИД Германии и Франции отправились с необъявленным визитом в Сирию
- В СВР заявили, что Запад не исключает скорый обвал обороны ВСУ
- Теннисистка Андреева вышла в полуфинал турнира WTA в Брисбене
- В Южной Корее приостановили исполнение ордера на арест президента Юн Сок Еля
- Мужчина пострадал при атаке дрона ВСУ в белгородском селе Ясные Зори
- Токаев заявил, что Россия непобедима в военном отношении
- Над территорией России сбили 22 украинских БПЛА
- СМИ: Байден заблокирует продажу U. S. Steel японской компании Nippon Steel
- В Ростовской области уничтожили четыре БПЛА
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru