Запад допускает скорый обвал обороны украинских войск. Об этом сообщили в пресс-бюро Службы внешней разведки России.

По ее данным, в политэлитах на Западе отмечают снижение способности украинской армии противостоять натиску Вооруженных сил РФ.

«Не исключается скорый обвал обороны ВСУ», — подчеркнули в спецслужбе.

В СВР указали, что уходящая администрация президента США Джо Байдена стремится не допустить такого сценария, делая упор на поставки все более совершенного вооружения, в том числе ракетных систем повышенной дальности. В то же время американские власти требуют от Украины снизить возраст мобилизации до 18 лет. Киев подготовил соответствующее решение и примет его в ближайшее время.

Ранее в СВР заявили, что Запад намерен заморозить конфликт на Украине для перевооружения Киева и попытки добиться реванша, напоминает RT.

