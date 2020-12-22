Посол России в ЦАР не подтвердил информацию о переброске российских военных
Посол России в Центральноафриканской Республике Владимир Титоренко прокомментировал информацию о «переброске» сотен российских военных в ЦАР, сообщает РИА Новости.
По его словам, в африканской стране нет военных из России кроме пяти сотрудников представительства российского оборонного ведомства в Банги. Посол отметил, что в Республике работают инструкторы, которые обучают местную армию по просьбе правительства этой страны.
По данным Титоренко, в составе миротворческой миссии ООН — МООНЦАР служат 14 российских офицеров.
Ранее представитель правительства ЦАР Анж Максим Казаги заявлял, что Россия направила в республику несколько сотен военных и тяжёлую технику.
Спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и Африке, заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов опроверг сообщения об отправке российских военных и техники в Центральноафриканскую республику.
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