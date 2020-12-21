В ЦАР заявили о переброске в страну российских военных
Россия направила несколько сотен военных и тяжёлую технику в Центральноафриканскую республику. Об этом заявил представитель правительства страны Анж Максим Казаги.
Как пишет Le Figaro, чиновник не сообщил о количестве военнослужащих и снаряжения, отметив, что военная помощь была направлена в рамках двустороннего соглашения о сотрудничестве государств.
Кроме того, по словам представителя правительства ЦАР, несколько сотен человек прибыли из Руанды и уже участвуют в боях.
По данным Le Figaro, бойцы частных компаний из России охраняют президента республики Фостена Арканжа Туадера. Кроме того, российские военные в качестве инструкторов обучают солдат ЦАР.
Ранее в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Кремль обеспокоен ситуацией в Центральной Африке. Официального подтверждения отправки российских солдат в ЦАР пока не последовало.
Накануне в субботу антиправительственная группировка «Коалиция патриотов за перемены» захватила город Мбаики в 107 километрах от столицы ЦАР Банги, ранее был захвачен город Бода. Активность вооружённых повстанцев связывают с предстоящими выборами, которые состоятся в ЦАР 27 декабря. Лидером группировки считают бывшего президента страны Франсуа Бозизе, обвинённого правительством в попытке госпереворота.
Международные партнеры ЦАР выпустили коллективное заявление, в котором призвали повстанцев сложить оружие.
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