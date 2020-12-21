В МИД РФ опровергли отправку российских военных в ЦАР
Спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и Африке, заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов опроверг сообщения об отправке российских военных и техники в Центральноафриканскую республику.
Ранее представитель правительства ЦАР Анж Максим Казаги заявлял, что Россия направила в республику несколько сотен военных и тяжёлую технику.
Как сообщает «Интерфакс», дипломат заявил, что российская сторона соблюдает все требования резолюций ООН и не посылала военнослужащих в ЦАР.
Кроме того, Богданов подтвердил, что в республике работают российские инструкторы, отметив, что они сотрудничают с вооружёнными силами по согласованию с властями.
По словам замглавы МИД, в Центральной Африке нет государственного переворота, однако есть «деструктивные силы», которые намерены помешать предстоящим выборам 27 декабря.
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