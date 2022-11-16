Посол России в Польше получил ноту после падения ракет в республике

Посол РФ в Польше Сергей Андреев получил ноту из-за взрыва на востоке республики ракеты. Об этом сообщила пресс-секретарь министерства Лукаш Ясина, передает ТАСС.

Ранее заместитель главы польского МИД Павел Яблоньский сообщил, что российский посол ночью посетил министерство иностранных дел республики. Он отметил, что дипломатические отношения между странами сохраняются.

«Вряд ли из России»: На Польшу упали две ракеты неизвестного происхождения

Накануне вечером польские СМИ сообщили, что в Люблинском воеводстве на границе с Украиной упали две ракеты. В результате погибли два человека. В МИД республики сообщили, что упавшие ракеты российского производства.

Associated Press со ссылкой на американских чиновников сообщило, что ракета, упавшая в Польше, могла быть выпущена украинскими войсками для перехвата российского снаряда.

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