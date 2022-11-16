Посол России в Польше получил ноту после падения ракет в республике
Посол РФ в Польше Сергей Андреев получил ноту из-за взрыва на востоке республики ракеты. Об этом сообщила пресс-секретарь министерства Лукаш Ясина, передает ТАСС.
Ранее заместитель главы польского МИД Павел Яблоньский сообщил, что российский посол ночью посетил министерство иностранных дел республики. Он отметил, что дипломатические отношения между странами сохраняются.
Накануне вечером польские СМИ сообщили, что в Люблинском воеводстве на границе с Украиной упали две ракеты. В результате погибли два человека. В МИД республики сообщили, что упавшие ракеты российского производства.
Associated Press со ссылкой на американских чиновников сообщило, что ракета, упавшая в Польше, могла быть выпущена украинскими войсками для перехвата российского снаряда.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,5 млн+5 380 / сут.
Умерли
391 тыс.+63 / сут.
Выздоровели
20,9 млн+6 906 / сут.
- Estee Lauder приобретает бренд Tom Ford за $2,8 млрд
- Российская армия получила партию новых РСЗО «Торнадо-Г» и «Торнадо-С»
- МИД: НАТО на фоне инцидента в Польше может повысить активность на востоке
- Reuters: Байден считает падение ракет в Польше результатом работы украинского ПВО
- В ДНР и ЛНР создадут министерства внутренних дел
- Минобороны РФ заявило, что в Польше упали обломки украинской ракеты С-300
- МВД предотвратило нападения на школы в девяти субъектах России
- В США заявили о задержании судна, якобы перевозившего взрывчатку из Ирана
- Экс-режиссеру «Ералаша» смягчили наказание по обвинению в педофилии
- Президент Кубы прилетит в Россию на следующей неделе
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru