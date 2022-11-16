Посол России в Польше получил ноту после падения ракет в республике

Накануне вечером польские СМИ сообщили, что в Люблинском воеводстве на границе с Украиной упали две ракеты. В результате погибли два человека. В МИД республики сообщили, что упавшие ракеты российского производства.

Associated Press со ссылкой на американских чиновников сообщило, что ракета, упавшая в Польше, могла быть выпущена украинскими войсками для перехвата российского снаряда.

