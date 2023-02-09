Посол России в Италии заявил о втягивании страны в конфликт на Украине
Италия, отправляя вооружение Украине, вовлекается в военный конфликт и становится сторонником Украины, а многие слова и поступки итальянского правительства перерастают из недружественных во враждебные. Об этом заявил посол России в Риме Сергей Разов в интервью агентству РИА Новости.
По словам дипломата, Рим передал Киеву вооружение и военную технику общей стоимостью один миллиард евро в рамках пяти пакетов. При этом Италия готовит и шестой пакет помощи, в который будет включена передача дорогостоящей современный системы противовоздушной и противоракетной обороны. Номенклатура поставок засекречена, отметил Разов.
Посол добавил, что большинство итальянцев не поддерживают действия своего правительства. Вместе с тем, подчеркнул Разов, Москва не стремится ухудшить отношения с Римом, а ответные заявления России — это минимально необходимая реакция.
Ранее сообщалось, что Италия направит на Украину беспилотники израильской разработки и одну систему ПВО Samp/T с 20 боеприпасами. Об этом сообщило агентство НСН.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,0 млн+10 389 / сут.
Умерли
395 тыс.+44 / сут.
Выздоровели
21,4 млн+8 104 / сут.
- Сотрудник РАН связал землетрясение в Турции с ядерными испытаниями
- Собянин рассказал о планах развития спортивной инфраструктуры Москвы в этом году
- Новым гендиректором Третьяковки назначена Проничева
- Минэнерго: Россия и Китай подписали соглашение о поставках газа по дальневосточному маршруту
- Посол России в Италии заявил о втягивании страны в конфликт на Украине
- В Брянской области сбили еще один украинский беспилотник
- Число погибших при взрыве газа в Новосибирске выросло до трех
- В Польше заявили, что соглашения в НАТО по поставкам истребителей Киеву пока нет
- Травников: Восстанавливать дом после взрыва газа в Новосибирске не будут
- «Союз-2.1а» с кораблем «Прогресс МС-22» стартовал с Байконура
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru