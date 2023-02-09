Посол России в Италии заявил о втягивании страны в конфликт на Украине

Италия, отправляя вооружение Украине, вовлекается в военный конфликт и становится сторонником Украины, а многие слова и поступки итальянского правительства перерастают из недружественных во враждебные. Об этом заявил посол России в Риме Сергей Разов в интервью агентству РИА Новости.

СМИ: Италия согласилась направить на Украину систему ПВО SAMP/T

По словам дипломата, Рим передал Киеву вооружение и военную технику общей стоимостью один миллиард евро в рамках пяти пакетов. При этом Италия готовит и шестой пакет помощи, в который будет включена передача дорогостоящей современный системы противовоздушной и противоракетной обороны. Номенклатура поставок засекречена, отметил Разов.

Посол добавил, что большинство итальянцев не поддерживают действия своего правительства. Вместе с тем, подчеркнул Разов, Москва не стремится ухудшить отношения с Римом, а ответные заявления России — это минимально необходимая реакция.

Ранее сообщалось, что Италия направит на Украину беспилотники израильской разработки и одну систему ПВО Samp/T с 20 боеприпасами. Об этом сообщило агентство НСН.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Майшев
ТЕГИ:ОружиеПоставкиРоссияПосолУкраинаИталия
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