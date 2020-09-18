Посол России прокомментировал акции протеста в Белоруссии

Посол РФ в Минске Дмитрий Мезенцев считает, что протесты в Белоруссии замедляют ход развития республики. Такое мнение он высказал в эфире телеканала «Россия 24», передает РИА Новости.

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По мнению Мезенцева, даже самые активные участники протестов спустя время осознают, что «не помогали своей родине». Российский посол также подчеркнул, что РФ продолжит взаимодействие с Белоруссией, несмотря на протесты.

В Белоруссии массовые протесты начались после объявления ЦИКом результатов по президентским выборам. По данным ЦИК, действующий президент страны Александр Лукашенко набрал более 80% голосов, а его ближайший соперник Светлана Тихановская – около 10%.

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ФОТО: РИА Новости/Илья Питалев
ТЕГИ:БелоруссияДмитрий Мезенцев
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