Посол России прокомментировал акции протеста в Белоруссии

По мнению Мезенцева, даже самые активные участники протестов спустя время осознают, что «не помогали своей родине». Российский посол также подчеркнул, что РФ продолжит взаимодействие с Белоруссией, несмотря на протесты.

В Белоруссии массовые протесты начались после объявления ЦИКом результатов по президентским выборам. По данным ЦИК, действующий президент страны Александр Лукашенко набрал более 80% голосов, а его ближайший соперник Светлана Тихановская – около 10%.

