Посол России прокомментировал акции протеста в Белоруссии
Посол РФ в Минске Дмитрий Мезенцев считает, что протесты в Белоруссии замедляют ход развития республики. Такое мнение он высказал в эфире телеканала «Россия 24», передает РИА Новости.
По мнению Мезенцева, даже самые активные участники протестов спустя время осознают, что «не помогали своей родине». Российский посол также подчеркнул, что РФ продолжит взаимодействие с Белоруссией, несмотря на протесты.
В Белоруссии массовые протесты начались после объявления ЦИКом результатов по президентским выборам. По данным ЦИК, действующий президент страны Александр Лукашенко набрал более 80% голосов, а его ближайший соперник Светлана Тихановская – около 10%.
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