Deep Purple выпустили новый альбом «Splat!»

Анонсируя новый лонгплей, участники Deep Purple заявили, что это будет их самый тяжелый материал за долгие годы. А вокалист Иэн Гиллан сравнил новую работу с классическими хитами «Highway Star» и «Smoke On The Water».

Критики оценили «Splat!» положительно. В частности, они назвали альбом «бомбой от начала до конца», а также отметили, что пластинка включила всё лучшее, что можно было ожидать от коллектива в 2026 году. Кроме того, отдельной похвалы были удостоны вокал Иэна Гиллана и клавишные партии Дона Эйри.

Метал-группа Metallica выпустила переиздание альбома 1997 года «Reload», который был дополнен ранее неизданными материалами, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».