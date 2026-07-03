Deep Purple выпустили новый альбом «Splat!»
Рок-ветераны Deep Purple выпустили свой 24-й студийный альбом. Эта состоящая из 13 песен пластинка «Splat!», спродюсированная Бобом Эзрином, который постоянно сотрудничает с коллективом с 2013 года.
Анонсируя новый лонгплей, участники Deep Purple заявили, что это будет их самый тяжелый материал за долгие годы. А вокалист Иэн Гиллан сравнил новую работу с классическими хитами «Highway Star» и «Smoke On The Water».
Критики оценили «Splat!» положительно. В частности, они назвали альбом «бомбой от начала до конца», а также отметили, что пластинка включила всё лучшее, что можно было ожидать от коллектива в 2026 году. Кроме того, отдельной похвалы были удостоны вокал Иэна Гиллана и клавишные партии Дона Эйри.
Метал-группа Metallica выпустила переиздание альбома 1997 года «Reload», который был дополнен ранее неизданными материалами, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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