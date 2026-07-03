«Рванули вперёд»: В России заявили об успешном продвижении ВС РФ у Доброполья
Операция по освобождению населенного пункта Доброполье только начинается. Об этом сайту aif.ru заявил военно-политический аналитик Ян Гагин.
По его словам, российская армия «рванула вперёд», бои завязались уже на окраинах города. Он отметил хорошую работу артиллерии и малых дронов, из-за чего на передовых рубежах ВСУ испытывает трудности со снабжением.
Гагин уточнил, что украинские военные не получают достаточного количества боеприпасов, продуктов питания и медикаментов. Кроме того, имеется нехватка личного состава, поэтому командованию ВСУ приходится перебрасывать к Доброполью подразделения из соседних районов.
«Но это гибельно для них, поскольку на оголенных участках смогут прорваться наши военные. Такая же история была, например, когда мы освобождали Авдеевку», - заключил эксперт.
Ранее ветеран боевых действий, подполковник Андрей Марочко заявил «Радиоточке НСН», что взятие Доброполья и продвижение в северном направлении очень сильно осложнит положение ВСУ в Славянско-краматорской агломерации.
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