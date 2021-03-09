Посол России объяснил отказ от встречи с белорусской оппозицией
Посол России в Минске Дмитрий Мезенцев заявил, что реакция белорусских властей на создание и деятельность Координационного совета оппозиции Белоруссии является «адекватной и конституционной», сообщает РБК.
По словам дипломата, оппозиционеры направили ему просьбу о встрече, однако о им отказал, так как российская сторона не готова вести диалог с силами, нацеленными на «подрыв государственных устоев».
Мезенцев назвал Координационный совет «общественным объединением», которому не следует «заниматься свержением власти». Также он добавил, что членов данной организации «никто не выбирал» и они не пользуются доверием миллионов избирателей.
Протесты в Белоруссии начались после президентских выборов 9 августа. По официальным данным ЦИК, с результатом более 80% победил Александр Лукашенко, но оппозиция считает, что результаты выборов были сфальсифицированы.
Лидер оппозиции Светлана Тихановская инициировала создание координационного совета, после чего покинула Белоруссию. Генпрокуратура республики возбудила против неё и ряда других оппозиционеров уголовные дела о создании экстремистского формирования, сообщает RT.
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