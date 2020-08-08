Посол РФ заявил о провокации третьей страны при задержании россиян в Белоруссии
Посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев убежден в заказном характере «масштабной аферы» с задержанием россиян под Минском. По его мнению, процессуальная проверка, которую начал Следственный комитет России, предоставит соответствующие доказательства, сообщает РИА Новости.
Посол отметил, что кампания, развернутая против российских граждан, направлена на нанесение «ущерба многогранному сотрудничеству, особым отношениям» России и Белоруссии, отмечает Газета.ru
«Важно отметить, что сотрудники Следственного комитета Российской Федерации готовы к взаимодействию с партнерами, убеждены, что в итоге такой работы будут представлены убедительные факты о непричастности России к тому провокационному спектаклю, который был разыгран по сценарию, написанному в третьей стране», — заявил российский посол.
Ранее адвокат Тимур Маршани в эфире НСН рассказал, почему к этой ситуации был привлечен СКР.
«Это не ЧВК Вагнера, это россияне, которые были незаконно задержаны на территории Белоруссии без предъявления обвинения. Наших граждан пытаются обвинить в попытке дестабилизации ситуации в стране, что не подтверждено и абсолютно недопустимо. Потому что Россия – дружественное государство. Обвинение нашим гражданам до сих пор не предъявлено, и требование обеспечения к ним доступа дипломатической службы также не соблюдено, что является грубейшим нарушением норм международного права», - объяснил Маршани.
Напомним, белорусские власти считают задержанных россиян «боевиками» частной военной компании, которые подозреваются в подготовке массовых беспорядков в республике в предвыборный период президентской кампании. Москва отрицает подозрения Минска.
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