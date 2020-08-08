Посол РФ заявил о провокации третьей страны при задержании россиян в Белоруссии

«Важно отметить, что сотрудники Следственного комитета Российской Федерации готовы к взаимодействию с партнерами, убеждены, что в итоге такой работы будут представлены убедительные факты о непричастности России к тому провокационному спектаклю, который был разыгран по сценарию, написанному в третьей стране», — заявил российский посол.

Ранее адвокат Тимур Маршани в эфире НСН рассказал, почему к этой ситуации был привлечен СКР.

«Это не ЧВК Вагнера, это россияне, которые были незаконно задержаны на территории Белоруссии без предъявления обвинения. Наших граждан пытаются обвинить в попытке дестабилизации ситуации в стране, что не подтверждено и абсолютно недопустимо. Потому что Россия – дружественное государство. Обвинение нашим гражданам до сих пор не предъявлено, и требование обеспечения к ним доступа дипломатической службы также не соблюдено, что является грубейшим нарушением норм международного права», - объяснил Маршани.

Напомним, белорусские власти считают задержанных россиян «боевиками» частной военной компании, которые подозреваются в подготовке массовых беспорядков в республике в предвыборный период президентской кампании. Москва отрицает подозрения Минска.

