Посол РФ заявил, что задержанные в Белоруссии россияне следовали в третью страну

Задержанные в Белоруссии россияне следовали транзитом через республику в третью страну. Об этом заявил посла РФ в Минске Дмитрий Мезенцев. По словам дипломата, в санаторий «Белорусочка» под Минском они заселились после того, как опоздали на свой рейс.

При этом, Мезенцев подчеркнул, что основанием для приезда в Белоруссию мужчин, которые официальный Минск назвал «боевиками» ЧВК Вагнера, был контракт с белорусской фирмой. Дипломат пояснил, что по данным, которые ещё предстоит уточнить, «россияне могут являться сотрудниками ЧОПа, который по контракту должен обеспечивать охрану энергетической инфраструктуры и ресурсов за рубежом — отнюдь не в Беларуси», подчеркивает RT.