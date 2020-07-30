Посол РФ заявил, что задержанные в Белоруссии россияне следовали в третью страну
Задержанные в Белоруссии россияне следовали транзитом через республику в третью страну. Об этом заявил посла РФ в Минске Дмитрий Мезенцев. По словам дипломата, в санаторий «Белорусочка» под Минском они заселились после того, как опоздали на свой рейс.
При этом, Мезенцев подчеркнул, что основанием для приезда в Белоруссию мужчин, которые официальный Минск назвал «боевиками» ЧВК Вагнера, был контракт с белорусской фирмой. Дипломат пояснил, что по данным, которые ещё предстоит уточнить, «россияне могут являться сотрудниками ЧОПа, который по контракту должен обеспечивать охрану энергетической инфраструктуры и ресурсов за рубежом — отнюдь не в Беларуси», подчеркивает RT.
Между тем, служба безопасности Украины (СБУ) будет добиваться экстрадиции российских граждан, задержанных накануне в Белоруссии. Как утверждают украинские СМИ, некоторые из них воевали в Донбассе на стороне самопровозглашённых республик.
Ранее это журналистам подтвердил и писатель Захар Прилепин, который нашёл в списке несколько фамилий людей, служивших с ним в Донбассе.
Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в эфире НСН подчеркнул, что никаких законных оснований для выдачи россиян Киеву у белорусов нет.
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