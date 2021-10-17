Посол РФ в Лондоне: «Северный поток-2» готов и ждет разрешения на запуск

Газопровод «Северный поток-2» готов к запуску. Российская сторона ожидает получения разрешения от Германии. Об этом заявил посол РФ в Великобритании Андрей Келин в интервью ВВС.

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«Факт в том, что трубопровод "Северный поток-2" существует, он готов, он подготовлен к использованию, и мы ожидаем окончательного решения от Германии. Как только это произойдет, конечно, поставки газа будут осуществляться по этому трубопроводу», - отметил Келин.

Российский посол также прокомментировал возможность увеличения поставок газа Западной Европе, если Германия не успеет быстро выдать разрешение на запуск трубопровода. По словам Келина, Россия уже увеличила транзитные поставки газа через ГТС Украины в Европу на 10% свыше контрактных обзательств.

«Как мы понимаем, большего мы сделать не можем, потому что оборудование этого трубопровода никогда не проходило модернизацию и реконструкцию, так что использовать его просто опасно», - подчеркнул российский посол.

Келин также назвал чепухой высказывания западных политиков о том, что Россия использует «Северный поток-2» для политического давления на Европу.

Ранее заместитель главы Европейской комиссии (ЕК) Франс Тиммерманс в интервью болгарскому телеканалу bTV заявил, что Россия полностью выполняет контракты по поставкам газа в Евросоюз и не манипулирует ценами на рынке топлива.

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ФОТО: РИА Новости / Дмитрий Лельчук
ТЕГИ:ПосолЕвропаГазопроводСеверный Поток-2
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