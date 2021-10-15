В Еврокомиссии заявили, что Россия полностью выполняет контракты по поставкам газа
Россия полностью выполняет контракты по поставкам газа в Евросоюз и не манипулирует ценами на рынке топлива. Об этом заявил заместитель главы Европейской комиссии (ЕК) Франс Тиммерманс в интервью болгарскому телеканалу bTV.
«Россия выполняет свои договоры по поставкам газа, у нас нет причины считать, что она оказывает давление на газовый рынок и им манипулирует», — цитирует ТАСС замглавы ЕК.
Вместе с тем Тиммерманс отметил, что на мировом уровне спрос газа огромен, и Россия старается доставить топливо в том числе в Китай, испытывающий проблемы в энергетике.
Кроме того, в интервью замглавы Еврокомиссии рассказал о процессе лицензирования газопровода «Северный поток-2». Тимерманс подчеркнул, что он полностью зависит от властей Германии, которые хотят «обеспечить максимальную безопасность» эксплуатации трубопровода.
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