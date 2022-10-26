Посол РФ в Лондоне Келин заявил о возможной провокации со стороны Украина

Руководство Украины готовит провокацию, чтобы привлечь к себе внимание на фоне отсутствия успехов на фронтах. Об этом заявил посол РФ в Лондоне Андрей Келин в интервью телеканалу CNN.

По словам дипломата, это может быть удар по Каховской ГЭС или применение «грязной бомбы».