Посол РФ в Лондоне Келин заявил о возможной провокации со стороны Украина

Руководство Украины готовит провокацию, чтобы привлечь к себе внимание на фоне отсутствия успехов на фронтах. Об этом заявил посол РФ в Лондоне Андрей Келин в интервью телеканалу CNN.

По словам дипломата, это может быть удар по Каховской ГЭС или применение «грязной бомбы».

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«Данные нашей разведки серьезны, если они говорят, что что-то готовится, то они правы. Вопрос в проверке. Если этого не произойдет, то мы будем счастливы», - отметил Келин.

Он также подчеркнул, что Москва считает возможными переговоры с Киевом, и всегда готова искать решение кризиса.

Ранее по данным ряда СМИ, Киев изготовил муляж ракеты для провокации с «грязной бомбой» над Чернобылем, сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: rus.rusemb.org.uk
ТЕГИ:ПровокацияПереговорыРоссияУкраина
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