Посол РФ в Лондоне Келин заявил о возможной провокации со стороны Украина
Руководство Украины готовит провокацию, чтобы привлечь к себе внимание на фоне отсутствия успехов на фронтах. Об этом заявил посол РФ в Лондоне Андрей Келин в интервью телеканалу CNN.
По словам дипломата, это может быть удар по Каховской ГЭС или применение «грязной бомбы».
«Данные нашей разведки серьезны, если они говорят, что что-то готовится, то они правы. Вопрос в проверке. Если этого не произойдет, то мы будем счастливы», - отметил Келин.
Он также подчеркнул, что Москва считает возможными переговоры с Киевом, и всегда готова искать решение кризиса.
Ранее по данным ряда СМИ, Киев изготовил муляж ракеты для провокации с «грязной бомбой» над Чернобылем, сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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