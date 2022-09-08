Посол РФ в Канаде назвал абсурдными предложения удержать турбины для «Северного потока»
Призывы «Канадского украинского конгресса» (деятельность организации признана нежелательной в РФ) к Оттаве выслать российских дипломатов и удержать турбины для газопровода «Северный поток» противоречат интересам канадцев. Об этом заявил посол РФ в Канаде Олег Степанов в беседе с РИА Новости.
Ранее представители «Конгресса» назвали дипломатов из России «угрозой безопасности» Канады, призвали власти страны выслать их, а также оставить якобы имеющиеся у канадской стороны турбины для «Северного потока».
Посол назвал подобные призывы абсурдными, пишет RT.
«"Канадский украинский конгресс", в котором главенствующую роль играют потомки нацистских приспешников, пытается приватизировать канадскую внешнюю политику, направляет ее в иррациональное русло, что, на мой взгляд, не соответствует национальным интересам Канады и ее народа», — отметил Степанов.
По словам дипломата, члены организации испытывают «слепую ненависть» ко всему русскому, и с этим необходимо работать «специалистам в области психиатрии», отмечает телеканал «360». Однако, несмотря на непростую обстановку, диппредставительства России продолжат анализ внешней и внутренней политики Канады, поддержку двусторонних каналов связи, оказанию консульского содействия гражданам РФ и соотечественникам.
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