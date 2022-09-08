Посол РФ в Канаде назвал абсурдными предложения удержать турбины для «Северного потока»

Призывы «Канадского украинского конгресса» (деятельность организации признана нежелательной в РФ) к Оттаве выслать российских дипломатов и удержать турбины для газопровода «Северный поток» противоречат интересам канадцев. Об этом заявил посол РФ в Канаде Олег Степанов в беседе с РИА Новости.

Ранее представители «Конгресса» назвали дипломатов из России «угрозой безопасности» Канады, призвали власти страны выслать их, а также оставить якобы имеющиеся у канадской стороны турбины для «Северного потока».