«Газпром»: Ни одна турбина «Северного потока» не находится на ремонте в Канаде

Ни одна из турбин компрессорной станции «Портовая», которые используются в газопроводе «Северный поток», не находится на ремонте в Канаде. Об этом говорится в сообщении «Газпрома» в Telegram-канале.

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Так, накануне глава МИД Канады Мелани Жоли в интервью каналу CBC заявила, что Оттава планирует передать Германии пять газовых турбин для газопровода «Северный поток», которые пока находятся на ремонте в Монреале.

При этом ранее, в июле, канцлер Германии Олаф Шольц поблагодарил «канадских друзей и союзников» за решение вернуть ФРГ газовую турбину Siemens для трубопровода «Северный поток».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Северный ПотокКанадаРоссия
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