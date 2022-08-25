«Газпром»: Ни одна турбина «Северного потока» не находится на ремонте в Канаде

Так, накануне глава МИД Канады Мелани Жоли в интервью каналу CBC заявила, что Оттава планирует передать Германии пять газовых турбин для газопровода «Северный поток», которые пока находятся на ремонте в Монреале.

При этом ранее, в июле, канцлер Германии Олаф Шольц поблагодарил «канадских друзей и союзников» за решение вернуть ФРГ газовую турбину Siemens для трубопровода «Северный поток».

