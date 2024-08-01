Запад заблокировал заявление СБ ООН по убийству Хании

Великобритания, США и Франция заблокировали предложенное Москвой Совету Безопасности ООН заявление для прессы с осуждением убийства в Тегеране главы политического бюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании, сообщает RT.

Президент Ирана заявил, что заставит Израиль пожалеть об убийстве Хании

Как заявил в ходе заседания постпред Ирана при ООН Амир Саид Иравани, убийство Хании не могло быть совершено без содействия разведки США.

Ранее верховный лидер Ирана приказал нанести удар по Израилю за убийство Хании, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: twitter.com/UN_News
ТЕГИ:ИзраильХамасСовбез ООН

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