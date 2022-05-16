Посол РФ в Хельсинки прокомментировал планы Финляндии по вступлению в НАТО

Вступление Финляндии в НАТО может сказаться на двусторонних отношениях. Об этом сообщает телеканал «Россия 24» со ссылкой на посла РФ в Хельсинки Павла Кузнецова.

Он рассказал, что Москва считает решение финского руководства о вступлении в НАТО большой ошибкой, так как не видит никаких угроз для безопасности Финляндии.

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По его словам, уже сейчас очевидно, что предстоящее вступлении страны в альянс не приведет к поддержанию стабильности и укреплению безопасности в северо-балтийском регионе. При этом Кузнецов выразил надежду на то, что в Хельсинки даже в рамках НАТО будут учитывать российскую озабоченность по этому вопросу, помня о совместной истории и границах.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что, если Финляндия вступит в НАТО, и ее войска будут размещены вблизи Санкт-Петербурга, Россия незамедлительно ответит на такой шаг.

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ТЕГИ:ПосолРоссияНАТОФинляндия
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