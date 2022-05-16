Посол РФ в Хельсинки прокомментировал планы Финляндии по вступлению в НАТО
Вступление Финляндии в НАТО может сказаться на двусторонних отношениях. Об этом сообщает телеканал «Россия 24» со ссылкой на посла РФ в Хельсинки Павла Кузнецова.
Он рассказал, что Москва считает решение финского руководства о вступлении в НАТО большой ошибкой, так как не видит никаких угроз для безопасности Финляндии.
По его словам, уже сейчас очевидно, что предстоящее вступлении страны в альянс не приведет к поддержанию стабильности и укреплению безопасности в северо-балтийском регионе. При этом Кузнецов выразил надежду на то, что в Хельсинки даже в рамках НАТО будут учитывать российскую озабоченность по этому вопросу, помня о совместной истории и границах.
Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что, если Финляндия вступит в НАТО, и ее войска будут размещены вблизи Санкт-Петербурга, Россия незамедлительно ответит на такой шаг.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,3 млн+0 / сут.
Умерли
378 тыс.+-1 / сут.
Выздоровели
17,6 млн+0 / сут.
- СМИ: Кино России могут показать на телевидении в Дубае
- СМИ: Кубинская волейболистка уезжает из России на фоне расистского скандала
- Посол РФ в Хельсинки прокомментировал планы Финляндии по вступлению в НАТО
- McDonald's начал продажу бизнеса в России
- Посол России в Финляндии: Торговые отношения двух стран «практически обрушились»
- В Еврокомиссии предрекли рекордную инфляцию в еврозоне в 2022 году
- YouTube удалил видео патриотических концертов с канала Вадима Самойлова
- В МИД Австрии заявили о возможном согласовании пакета антироссийских санкций в ближайшие дни
- Экс-депутату Госдумы дали 2,5 года колонии за нападение на полицейских
- В «Яндексе» опровергли переезд штаб-квартиры компании в Израиль
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru