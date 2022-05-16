Посол РФ в Хельсинки прокомментировал планы Финляндии по вступлению в НАТО

Вступление Финляндии в НАТО может сказаться на двусторонних отношениях. Об этом сообщает телеканал «Россия 24» со ссылкой на посла РФ в Хельсинки Павла Кузнецова.

Он рассказал, что Москва считает решение финского руководства о вступлении в НАТО большой ошибкой, так как не видит никаких угроз для безопасности Финляндии.