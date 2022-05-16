Рябков: Россия не смирится с вступлением Швеции и Финляндии в НАТО

По словам замглавы МИД, присоединение Швеции и Финляндии к организации станет очередной ошибкой с далеко идущими последствиями, пишет РИА ФАН.

Рябков считает, что после вступления этих стран в НАТО безопасность в них не укрепится, при этом ситуация в мире «радикально поменяется».

Ранее Швеция и Финляндия официально приняли решение о подаче заявки на вступление в Североатлантический альянс, напоминает Ura.ru.

