Рябков: Россия не смирится с вступлением Швеции и Финляндии в НАТО

Россия не смирится с вступлением Швеции и Финляндии в НАТО, у альянса не должно быть иллюзий по этому поводу. Об этом заявил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков, передает ТАСС.

В случае вхождения Финляндии в НАТО Россия укрепит свою границу

По словам замглавы МИД, присоединение Швеции и Финляндии к организации станет очередной ошибкой с далеко идущими последствиями, пишет РИА ФАН.

Рябков считает, что после вступления этих стран в НАТО безопасность в них не укрепится, при этом ситуация в мире «радикально поменяется».

Ранее Швеция и Финляндия официально приняли решение о подаче заявки на вступление в Североатлантический альянс, напоминает Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости // Михаил Воскресенский
ТЕГИ:ФинляндияШвецияНАТОСергей Рябков
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