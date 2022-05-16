Рябков: Россия не смирится с вступлением Швеции и Финляндии в НАТО
Россия не смирится с вступлением Швеции и Финляндии в НАТО, у альянса не должно быть иллюзий по этому поводу. Об этом заявил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков, передает ТАСС.
По словам замглавы МИД, присоединение Швеции и Финляндии к организации станет очередной ошибкой с далеко идущими последствиями, пишет РИА ФАН.
Рябков считает, что после вступления этих стран в НАТО безопасность в них не укрепится, при этом ситуация в мире «радикально поменяется».
Ранее Швеция и Финляндия официально приняли решение о подаче заявки на вступление в Североатлантический альянс, напоминает Ura.ru.
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