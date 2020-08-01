Нарышкин прояснил отношение Европы к задержанию россиян в Белоруссии

Глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин рассказал об отношении европейских властей к задержанию россиян в Белоруссии. По его словам, в Европе акцию считают срежиссированной, сообщает ТАСС.

«Должен сказать, что в европейских странах политические элиты, правительственные круги квалифицируют это как срежиссированную акцию, и это вызывает сожаление», — отметил Нарышкин.