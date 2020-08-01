Нарышкин прояснил отношение Европы к задержанию россиян в Белоруссии
Глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин рассказал об отношении европейских властей к задержанию россиян в Белоруссии. По его словам, в Европе акцию считают срежиссированной, сообщает ТАСС.
«Должен сказать, что в европейских странах политические элиты, правительственные круги квалифицируют это как срежиссированную акцию, и это вызывает сожаление», — отметил Нарышкин.
Он обратил внимание на то, что разведывательное ведомство проводит мониторинг реакции за рубежом на подобные события.
На этой неделе в санатории под Минском и на юге Белоруссии были задержаны 33 гражданина России, которых белорусская сторона назвала бойцами ЧВК Вагнера, прибывших якобы для дестабилизации обстановки в стране перед выборами президента. Глава республики Александр Лукашенко считает произошедшее чрезвычайным происшествием.
Ранее председатель Московского Красного Креста, президент Союза адвокатов России Игорь Трунов в эфире НСН назвал происходящее в республике креативной избирательной политтехнологией.
«Я думаю, действующий президент лихо разыгрывает карту врага для политической выгоды на предстоящих выборах. Это новые, креативные избирательные политтехнологии», – сказал он.
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