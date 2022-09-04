Медведев обвинил Германию в развязывании гибридной войны против России
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев отреагировал на заявление канцлера Германии Олафа Шольца о том, что Россия больше не является надежным поставщиком энергоносителей.
По мнению Медведева именно Германия, которая ввела антироссийские санкции, является недружественной для России страной. Тем более, ФРГ обеспечивает Украину летальным оружием.
«Иными словами, (Германия) объявила России гибридную войну. Следовательно, Германия действует как враг России», — написал зампред Совбеза в своем Telegram-канале.
В связи с этим Медведев призвал не удивляться начавшимся у немцев проблемам с газом.
«Прямо как в детском анекдоте: «И они еще ругаются, что я ковырялся в носу…»», — отметил Дмитрий Медведев.
Ранее канцлер Германии Олаф Шольц отказался считать Россию надежным поставщиком энергоносителей. По его словам, Москва якобы нарушает контрактные обязательства.
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