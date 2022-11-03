Посол РФ: Бразилия сохранит позицию неприятия санкций против России
Бразилия при новом президенте Луисе Инасиу Луле да Силве продолжит придерживаться позиции неприятия антироссийских санкций, заявил посол в латиноамериканской стране Алексей Лабецкий, передает РИА Новости.
По его мнению, Запад будет предпринимать попытки «подключить» Бразилию к санкциям, но страна проводит внешнюю политику исходя из собственных национальных интересов.
Эксперты отмечают, что избрание президентом Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы может укрепить позиции России на мировой арене, он может сосредоточиться на отношениях со странами БРИКС. Такое мнение выразил обозреватель издания Newsweek Брэндон Коул.
Ранее заведующий кафедрой международных отношений и внешней политики России МГИМО МИД РФ Борис Мартынов в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что Бразилия продолжит выстраивать свои отношения с Россией исходя из своих интересов и прагматических установок.
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