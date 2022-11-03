Жители Бразилии протестуют против результатов выборов

В городах Бразилии, в том числе в Рио-де-Жанейро, продолжаются массовые протесты против результатов выборов президента, сообщает «РЕН ТВ».

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Победу одержал ранее судимый Лула да Силва. Сторонники бывшего главы государства Жаира Болсонару уже несколько дней выходят на улицы и перекрывают дороги в знак протеста. Дальнобойщики перекрыли дороги в 23 штатах Бразилии.

Многие считают, что результаты выборов были сфальсифицированы.

Ранее заведующий кафедрой международных отношений и внешней политики России МГИМО МИД РФ Борис Мартынов в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что Бразилия продолжит выстраивать свои отношения с Россией исходя из своих интересов и прагматических установок.

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ФОТО: РИА Новости/Александр Вильф
ТЕГИ:Выборы ПрезидентаБразилия
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