Жители Бразилии протестуют против результатов выборов
В городах Бразилии, в том числе в Рио-де-Жанейро, продолжаются массовые протесты против результатов выборов президента, сообщает «РЕН ТВ».
Победу одержал ранее судимый Лула да Силва. Сторонники бывшего главы государства Жаира Болсонару уже несколько дней выходят на улицы и перекрывают дороги в знак протеста. Дальнобойщики перекрыли дороги в 23 штатах Бразилии.
Многие считают, что результаты выборов были сфальсифицированы.
Ранее заведующий кафедрой международных отношений и внешней политики России МГИМО МИД РФ Борис Мартынов в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что Бразилия продолжит выстраивать свои отношения с Россией исходя из своих интересов и прагматических установок.
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