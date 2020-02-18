Посол рассказал, зачем Польша пытается «переиграть» историю

Посол России в Польше Сергей Андреев назвал отношения между Россией и Польшей наихудшими со времен окончания Второй мировой войны.

По его словам, отношения стран резко обострились после 2014 года, сообщает РБК.

До этого времени страны, несмотря на разногласия, старались сохранять «приличные» отношения. Варшава и Москва старались находить компромиссы по историческим сюжетам, передает РЕН ТВ.