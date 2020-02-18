Посол рассказал, зачем Польша пытается «переиграть» историю
Посол России в Польше Сергей Андреев назвал отношения между Россией и Польшей наихудшими со времен окончания Второй мировой войны.
По его словам, отношения стран резко обострились после 2014 года, сообщает РБК.
До этого времени страны, несмотря на разногласия, старались сохранять «приличные» отношения. Варшава и Москва старались находить компромиссы по историческим сюжетам, передает РЕН ТВ.
По мнению Андреева, попытка Польши «переиграть» историю и приписать России негативную роль, направлена на ослабление международных позиций страны, отмечает RT. Делает это Варшава, подстраиваясь под политическую конъюнктуру.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что обвинения польского дипломата в том, что Советский Союз якобы оккупировал территории Украины и Белоруссии – откровенная ложь, представленная в качестве «исторических фактов». так дипломат прокомментировала статью посла Польши в Германии Анджея Пшилебского «Война началась не в 1941 году».
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