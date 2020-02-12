«Заигрались»: Захарова ответила Польше на обвинения в адрес СССР
Обвинения польского дипломата в том, что Советский Союз якобы оккупировал территории Украины и Белоруссии – откроенная ложь, представленная в качестве «исторических фактов». Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя статью посла Польши в Германии Анджея Пшилебского «Война началась не в 1941 году».
В публикации Пшилебский утверждает, что СССР в равной степени с Третьим Рейхом ответственен за развязывание Второй мировой войны, и что СССР больше всего выиграла от войны, якобы оккупировав Украину, прибалтийские республики и Белоруссию.
Захарова в эфире «Первого канала» заявила, что эти утверждения можно расценивать, как если бы Советский Союз оккупировал себя сам, передает РИА ФАН. По мнению представителя российского МИД, такие заявления - показатель того, что «официальная Варшава заигралась».
В Польше уже приняли решение «нейтрализовать» все исторические факты, которые презентует РФ, отметила Захарова. Она предупредила, что Москве будет чем ответить.
Ранее посольство РФ в Германии раскритиковало статью Пшилебского, оспорив тезис о решающем вкладе западных союзников в завершение войны. Российские дипломаты напомнили об огромных человеческих потерях, которые понёс СССР, в том числе, при освобождении Польши, передает RT.
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