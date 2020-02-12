«Заигрались»: Захарова ответила Польше на обвинения в адрес СССР

В публикации Пшилебский утверждает, что СССР в равной степени с Третьим Рейхом ответственен за развязывание Второй мировой войны, и что СССР больше всего выиграла от войны, якобы оккупировав Украину, прибалтийские республики и Белоруссию.

Захарова в эфире «Первого канала» заявила, что эти утверждения можно расценивать, как если бы Советский Союз оккупировал себя сам, передает РИА ФАН. По мнению представителя российского МИД, такие заявления - показатель того, что «официальная Варшава заигралась».

В Польше уже приняли решение «нейтрализовать» все исторические факты, которые презентует РФ, отметила Захарова. Она предупредила, что Москве будет чем ответить.

Ранее посольство РФ в Германии раскритиковало статью Пшилебского, оспорив тезис о решающем вкладе западных союзников в завершение войны. Российские дипломаты напомнили об огромных человеческих потерях, которые понёс СССР, в том числе, при освобождении Польши, передает RT.

