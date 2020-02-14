Без шансов на медали? Принесет ли ЧМ по биатлону хорошие новости болельщикам
В этом выпуске НСН-СПОРТ чемпионка мира Анна Богалий заявила, что даже в самых сложных ситуациях нельзя не надеяться на победы.
Долгие годы для поколения советских поклонников биатлона чемпионат мира был ожидаемым событием. Прикидывали, сколько побед настреляют. Российские же болельщики ждут главный старт года с изрядной долей тревоги. Уже который год продолжается кризис. Бывают яркие всполохи, когда побеждали Шипулин и Малышко, но пока отечественные стреляющие лыжники плетутся к финишу во втором десятке в лучшем случае. И это не одно поражение, и не два, это, увы, тенденция. Так что говорить нужно про системный кризис.
Можно ли ожидать, что очень блекло проведя несколько этапов Кубка мира, российские биатлонисты смогут порадовать победами в Антхольце? Чемпионка мира Анна Богалий в интервью НСН заявила, что верить в победу нужно всегда.
«Биатлон тем и интересен. Финал непредсказуем, мы можем рассчитывать на наших спортсменов в каждой гонке. Думаю, что в каждой эстафетной гонке мы можем бороться. Но многое зависит от нас, если ты берешь запасной патрон, сам себя наказываешь. Надежность в стрелковом компоненте позволит нам подняться намного выше», - отметила Богалий.
Смешанную эстафету, которая открывала чемпионат мира, выиграли норвежцы, с медалями также хозяева и Чехия. Россию представляли Ирина Старых, Екатерина Юрлова-Перхт, Матвей Елисеев и Александр Логинов. Неудачная стрельба Старых на стартовом этапе стоила дорого. Три промаха на «стойке» отбросили нашу команду на 14-е место. Подняться удалось только на 6-е место.
И пока борьба шла на лыжне и стойках для стрельбы, за пределами стадиона схлестнулись наша прославленная лыжница и биатлонистка Анфиса Резцова и француз Мартен Фуркад. Всегда говорящая то, что думает, Резцова заявила, что очень много звезд мирового биатлона, и Мартен в том числе, получает какую-то медицинскую поддержку. Фуркад, следящий за всем, что о нем пишут и говорят, разозлился и оскорбил Анфису Анатольевну. Он поклялся, что чист и побеждает без допинга. Француз даже готов судиться с Резцовой.
«Надо прежде всего знать, о чем ты говоришь. И если у команд есть какие-то показания, и они допущены до соревнований, то почему мы должны пенять на это? Что нам мешает, если соответствует состояние здоровья эти терапевтические исключения. Нужно на чемпионате мира смотреть за собой и не разрываться направо-налево», - резюмировала в интервью НСН Анна Богалий.
К слову, Анфиса Резцова на перспективы российских биатлонистов на нынешнем чемпионате мира смотрит очень пессимистично. Как она заявила перед стартом турнира, ни одна из россиянок, включенных в сборную, того не заслужила. А при всем уважении и любви к Александру Логинову шансов побороться за медали у него нет. Чемпионат мира только стартовал - впереди еще 10 соревновательных дней. И что перевесит: сдержанный оптимизм Анны Богалий или реальная оценка ситуации Анфисы Резцовой, рассудить смогут только биатлонисты, выходящие на старт.
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