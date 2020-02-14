Без шансов на медали? Принесет ли ЧМ по биатлону хорошие новости болельщикам

Долгие годы для поколения советских поклонников биатлона чемпионат мира был ожидаемым событием. Прикидывали, сколько побед настреляют. Российские же болельщики ждут главный старт года с изрядной долей тревоги. Уже который год продолжается кризис. Бывают яркие всполохи, когда побеждали Шипулин и Малышко, но пока отечественные стреляющие лыжники плетутся к финишу во втором десятке в лучшем случае. И это не одно поражение, и не два, это, увы, тенденция. Так что говорить нужно про системный кризис.

Можно ли ожидать, что очень блекло проведя несколько этапов Кубка мира, российские биатлонисты смогут порадовать победами в Антхольце? Чемпионка мира Анна Богалий в интервью НСН заявила, что верить в победу нужно всегда.

«Биатлон тем и интересен. Финал непредсказуем, мы можем рассчитывать на наших спортсменов в каждой гонке. Думаю, что в каждой эстафетной гонке мы можем бороться. Но многое зависит от нас, если ты берешь запасной патрон, сам себя наказываешь. Надежность в стрелковом компоненте позволит нам подняться намного выше», - отметила Богалий.

Смешанную эстафету, которая открывала чемпионат мира, выиграли норвежцы, с медалями также хозяева и Чехия. Россию представляли Ирина Старых, Екатерина Юрлова-Перхт, Матвей Елисеев и Александр Логинов. Неудачная стрельба Старых на стартовом этапе стоила дорого. Три промаха на «стойке» отбросили нашу команду на 14-е место. Подняться удалось только на 6-е место.