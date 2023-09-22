Посол Палестины заявил о подготовке визита Аббаса в Москву
22 сентября 202314:42
Россия и Палестина готовят визит палестинского президента Махмуда Аббаса в Москву. Об этом сообщил посол Палестины в Москве Абдель Хафиз Нофаль.
«Мы контактируем с российской стороной по этому вопросу», — цитирует дипломата ТАСС.
Махмуд Аббас посещал Россию в ноябре 2021 года, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». Осенью 2022 года российский лидер Владимир Путин встретился с палестинским коллегой на полях саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии, проходившего в Астане.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru