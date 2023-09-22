Посол Палестины заявил о подготовке визита Аббаса в Москву

Россия и Палестина готовят визит палестинского президента Махмуда Аббаса в Москву. Об этом сообщил посол Палестины в Москве Абдель Хафиз Нофаль.

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«Мы контактируем с российской стороной по этому вопросу», — цитирует дипломата ТАСС.

Махмуд Аббас посещал Россию в ноябре 2021 года, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». Осенью 2022 года российский лидер Владимир Путин встретился с палестинским коллегой на полях саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии, проходившего в Астане.

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ФОТО: РИА Новости
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