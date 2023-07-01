Путин провел телефонный разговор с президентом Палестины

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Палестины Махмудом Аббасом, сообщили в пресс-службе Кремля.

Путин поручил рассмотреть возможность повышения максимального размера ипотечного кредита для многодетных

Уточняется, что разговор состоялся по инициативе палестинской стороны.

Аббас выразил полную поддержку действий и решений российских властей, направленных на пресечение попытки военного мятежа и обеспечение законности.

Главы двух государств выразили взаимную готовность продолжить развитие традиционно дружественных российско-палестинских отношений. Российский лидер подтвердил принципиальную позицию России в справедливом разрешении палестино-израильского конфликта на основе международного права, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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