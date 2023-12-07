Напомним, координатор Белого дома по стратегическом коммуникациям Джон Кирби заявил, что администрация США считает весьма вероятным, что американская армия будет вынуждена столкнуться с Вооруженными силами России на поле боя. Кирби добавил, что США придется вмешаться в российско-украинский конфликт, если Москва будет одерживать стратегическую победу.

Антонов добавил, что слова американского лидера Джо Байдена о том, что Россия планирует атаковать страны Североатлантического альянса после победы на Украине — попытка объяснить рост затрат Вашингтона на военные нужды.

Ранее американский журналист Такер Карлсон заявил, что политиков в США, которые высказываются против продолжения поддержки Киева, пытаются заставить замолчать, обвиняя в связях с Москвой. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

