Посол назвал непозволительным заявление США о столкновении Вашингтона и Москвы

Разговоры о столкновении с российскими войсками означают лишь то, что США оторваны от реальности, подобные высказывания непозволительны для ядерной державы. Об это заявил посол России в США Анатолий Антонов, его заявление опубликовано в Telegram-канале дипмиссии.

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Напомним, координатор Белого дома по стратегическом коммуникациям Джон Кирби заявил, что администрация США считает весьма вероятным, что американская армия будет вынуждена столкнуться с Вооруженными силами России на поле боя. Кирби добавил, что США придется вмешаться в российско-украинский конфликт, если Москва будет одерживать стратегическую победу.

Антонов добавил, что слова американского лидера Джо Байдена о том, что Россия планирует атаковать страны Североатлантического альянса после победы на Украине — попытка объяснить рост затрат Вашингтона на военные нужды.

Ранее американский журналист Такер Карлсон заявил, что политиков в США, которые высказываются против продолжения поддержки Киева, пытаются заставить замолчать, обвиняя в связях с Москвой. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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