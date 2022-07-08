Посол: Москва надеется, что Швейцария не введет запрет на поставки золота

По его словам, пока седьмой пакет ограничений ЕС против Москвы, подразумевающий запрет покупки золота в России, еще не принят. Если его одобрят и к этому присоединиться Швейцария, то это может сказаться на промышленности страны.

«Будем надеяться, что они не будут действовать в ущерб своей экономике и промышленности», — отметил дипломат.

В Евросоюзе разрабатывают новые санкции против российского золота. Ранее США запретили ввоз золота из России, кроме предусмотренных законом случаев, или при наличии лицензии, которая выдается Управлением по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC).

