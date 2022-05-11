Посол ЛНР назвал способ достичь мира в Донбассе
Достижение устойчивого мира в Донбассе возможно только при ликвидации киевского режима. Об этом заявил посол Луганской народной республики (ЛНР) в России Родион Мирошник.
«К сожалению, без уничтожения или снятия угрозы со стороны токсичного украинского режима достижение устойчивого мира, достижение стабильной мирной ситуации практически невозможно», — цитирует дипломата РИА Новости.
Мирошник отметил, что сейчас Украина находится под внешним влиянием Запада, пишет Ura.ru.
Ранее посол ЛНР заявил, что Киев не заинтересован в проведении мирных переговоров с Россией и обрывает все возможности для урегулирования ситуации, отмечает телеканал «360».
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