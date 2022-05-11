Боррель: ЕС не может стать посредником в российско-украинских переговорах
Евросоюз не сможет стать посредником в переговорах между Россией и Украиной, считает верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Об этом дипломат заявил в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung.
«Русские этого не примут, как и мы не примем Россию в качестве посредника», — подчеркнул Боррель.
Глава евродипломатии считает, что на роль посредника также не подойдет Китай, так как «склоняется в сторону России». При этом Боррель отметил, что Турция проводит «очень хорошую работу» и имеет хорошие отношения как с Москвой, так с Киевом, пишет Ura.ru.
По словам дипломата, лучшим посредником в российско-украинских переговорах стала бы ООН. Боррель добавил, что исход переговоров должны определять только Россия, Украина и посредник, отмечает Газета.ру.
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