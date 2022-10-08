Посол ЛНР: НАТО не будет брать Украину под свою защиту
НАТО не будет брать на себя обязательства по защите Украины и оставит ее, как Афганистан, считает посол Луганской народной республики в РФ Родион Мирошник.
Дипломат отметил, что, согласно уставу Североатлантического альянса, в организацию не принимают страны с неурегулированными территориальными конфликтами.
«Если они постоянно не упоминают об этом пункте, это не значит, что они собираются принимать Украину в НАТО, так же как и Грузию. НАТО все, что хотела получить от Украины, получает и без ее членства, даже больше. Украина предоставила свою территорию для ведения разрушительной войны и свое население для уничтожения. Никаких национальных интересов или выгод украинский народ не получает и не получит. Только марионеточные элиты, которым разрешили разворовывать помощь», — заявил Мирошник в беседе с ТАСС.
Посол считает, что для НАТО «нет никакого смысла брать на себя обязательства по защите Украины»: альянс будет помогать стране, пока это выгодно, но после закончит операцию, «как это было в Афганистане».
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