Дипломат отметил, что, согласно уставу Североатлантического альянса, в организацию не принимают страны с неурегулированными территориальными конфликтами.

«Если они постоянно не упоминают об этом пункте, это не значит, что они собираются принимать Украину в НАТО, так же как и Грузию. НАТО все, что хотела получить от Украины, получает и без ее членства, даже больше. Украина предоставила свою территорию для ведения разрушительной войны и свое население для уничтожения. Никаких национальных интересов или выгод украинский народ не получает и не получит. Только марионеточные элиты, которым разрешили разворовывать помощь», — заявил Мирошник в беседе с ТАСС.

Посол считает, что для НАТО «нет никакого смысла брать на себя обязательства по защите Украины»: альянс будет помогать стране, пока это выгодно, но после закончит операцию, «как это было в Афганистане».

