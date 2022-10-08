«Переговоры о принятии Украины в НАТО должны начаться немедленно», — считает Шимоните.

По словам премьера, альянс, отказавшись ранее принять Киев, совершил «большую ошибку». Шимоните указала, что НАТО «в моральном долгу» перед Украиной, и от блока требуется более серьезная реакция, чем предоставление военной помощи и обучение солдат.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку на вступление Украины в НАТО в ускоренном порядке. При этом в организации напомнили, что для присоединения к блоку новой страны необходимо, чтобы решение поддержали все 30 стран-партнеров. Кроме того, в ЕС заявили, что Украина не может вступить в альянс в условиях боевых действий.

