Flightradar: Самолёт, на котором может находиться Нэнси Пелоси, приземлился в Тайване
Самолёт, на борту которого предположительно может находиться спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, приземлился в Тайване. Об этом свидетельствуют данные сервиса Flightradar.
Согласно данным авиарадаров, самолёт с Пелоси на борту вылетел в понедельник из Куала-Лумпура. После пролёта над островами Борнео и Сулавеси он обогнул Филиппины и взял курс на Тайвань.
Как сообщает японский телеканал NHK, на фоне возможного визита Пелоси на остров с базы ВВС США на Окинаве были подняты пять самолётов-заправщиков и восемь истребителей F-15, а также самолёт радиотехнической разведки Lockheed EP-3.
В китайских СМИ, в свою очередь, сообщили о вылете в направлении Тайваньского пролива истребителей Су-35 ВВС Китая.
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