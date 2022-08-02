Flightradar: Самолёт, на котором может находиться Нэнси Пелоси, приземлился в Тайване

Согласно данным авиарадаров, самолёт с Пелоси на борту вылетел в понедельник из Куала-Лумпура. После пролёта над островами Борнео и Сулавеси он обогнул Филиппины и взял курс на Тайвань.

Как сообщает японский телеканал NHK, на фоне возможного визита Пелоси на остров с базы ВВС США на Окинаве были подняты пять самолётов-заправщиков и восемь истребителей F-15, а также самолёт радиотехнической разведки Lockheed EP-3.

В китайских СМИ, в свою очередь, сообщили о вылете в направлении Тайваньского пролива истребителей Су-35 ВВС Китая.

