По его словам, Россия «готова к очень серьёзному разговору» по вопросу урегулирования, однако для начала сторонам надо понять, о чем разговаривать по существу. Дипломат отметил, что РФ готова вести переговоры, опираясь на проект мирного соглашения 2022 года, который обсуждался в Стамбуле.

Страны коллективного Запада с подачи бывшего президента Соединенных Штатов Джо Байдена уговорили Украину продолжать конфликт, заявил ранее президент России Владимир Путин. Он отметил, что этого факта не скрывают в Лондоне, а также украинские чиновники «высокого ранга», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

