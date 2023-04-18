Посол Келин прокомментировал действия Великобритании в ответ на приговор Кара-Мурзе*
Реакция британского внешнеполитического ведомства и ряда дипломатов Запада на приговор, вынесенный признанному в РФ иноагентом публицисту Владимиру Кара-Мурзе*, — грубое вмешательство во внутренние дела России, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление российского посла в Лондоне Андрея Келина.
Он провел переговоры с гендиректором Министерства иностранных дел Великобритании Томасом Дрю. Посол заострил внимание на демарши, которые были проведены в Москве под предводительством британской дипмиссии.
Ранее в МИД России возмутились призывами Запада отменить приговор Кара-Мурзе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
* Физическое лицо, выполняющее функции СМИ-иноагента.
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