Умер экс-вратарь сборной Аргентины Уго Гатти
Бывший вратарь сборной Аргентины по футболу Уго Гатти умер в возрасте 80 лет из-за инфекции после операции на бедре. Об этом пишет Marca.
По данным издания, экс-голкипер умер в больнице в Буэнос-Айресе, куда он попал около двух месяцев назад после несчастного случая. Гатти перенес операцию на бедре, позже его состояние ухудшилось в связи с легочной инфекцией.
Гатти начал карьеру в 1960 году в молодежной «Атланте» из Буэнос-Айреса. Голкипер в разное время выступал за «Ривер Плейт», «Химнасия и Эсгрима», «Унион Санта-Фе», «Бока Хуниорс». Спортсмен сыграл рекордные 765 матчей в аргентинской лиге и 18 матчей за национальную сборную. Во время своей карьеры Гатти, отличавшийся экстравагантным стилем игры, получил прозвище El Loco (Безумец). Последний официальный клубный матч вратарь провел 11 сентября 1988 года.
Ранее в возрасте 82 лет умер бывший тренер сборной Нидерландов по футболу, клубов «Аякс» и «Реал» Лео Бенхаккер, напоминает РЕН ТВ.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru