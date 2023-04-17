Захарова возмутилась призывами Запада отменить приговор Кара-Мурзе

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала требования послов Великобритании, США и Канады отменить приговор политику и публицисту Владимиру Кара-Мурзе (признан иностранным агентом в РФ).

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Захарова назвала требования дипломатов прямым вмешательством в дела России.

По ее словам, Москва будет пресекать любые действия этих стран, направленные на разжигание розни и вражды в обществе. Послы будут выдворяться из России, подчеркнула она.

Кара-Мурзу приговорили к 25 годам лишения свободы. Его арестовали в 2022 году по делу о распространении фейков о действиях российской армии, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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